Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220322.4 Hemmingstedt: Volltrunken mit dem Lastwagen unterwegs

Hemmingstedt (ots)

Am Montagmittag ist auf dem Gelände der Raffinerie ein LKW-Fahrer aufgefallen, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Letztlich ergab ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von 2,54 Promille.

Kurz vor 13.00 Uhr erreichte ein Kraftfahrer mit seinem Laster das Gelände der Raffinerie in Hemmingstedt. Er fuhr durch die Schrankenanlage, meldete sich beim Pförtner an und suchte später die Ladezone auf. Hier stellte ein Mitarbeiter bei dem 50-Jährigen Atemalkoholgeruch fest. Nachdem ein Atemalkoholtest mit dem Werksgerät einen Wert von 1,15 Promille ergab, alarmierte ein Zeuge die Polizei. Der Test mit dem polizeilichen Messgerät ergab einen Wert von 2,54 Promille, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten und eine Strafanzeige fertigten. Eine Staatsanwältin ordnete zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250 Euro an, da der Beschuldigte aus dem Ausland stammte.

Merle Neufeld

