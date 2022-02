Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Versicherungsschutz gefahren

Northeim (ots)

Northeim, In der Fluth, Sonntag, 06.02.2022, 16.40 Uhr

NORTHEIM (Koc) - Mit Pkw gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen.

Am Sonntag, den 06.02.2022 um 16.40 Uhr befuhr ein 51-jähriger Northeimer mit seinem Pkw BMW die Straße "In der Fluth". Den Beamt*innen der Polizei Northeim fiel bei dem Pkw auf, dass sich an den amtlichen Kennzeichen keine entsprechenden Zulassungsplaketten befanden.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass kein gültiger Versicherungsschutz für den Pkw BMW bestand und die Kennzeichen durch den Landkreis entstempelt wurden.

Die eingesetzten Beamt*innen untersagten die Weiterfahrt mit dem nicht versicherten Pkw und leiteten zudem ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell