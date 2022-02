Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei beendet Schlägerei in der Innenstadt

Northeim (ots)

(CMH) Northeim, Am Münster, 05.02.2022, 23.48 Uhr

Am Samstagabend kommt es in der Northeimer Innenstadt aus bislang unbekannten Gründen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Moringer und einem 32-jährigen Northeimer. Die Kontrahenten können dabei erst durch die eintreffenden Polizeibeamt*innen getrennt werden. Der Moringer muss anschließend mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Gegen beide Beteiligte wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

