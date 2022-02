Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abgemeldetes Kraftfahrzeug im Straßenverkehr gefahren

Bad Gandersheim (ots)

BAD GANDERSHEIM, Hildesheimer Straße, Samstag, 05.02.2022, 14:35 Uhr.

Am Samstag, 05.02.2022, 14:35 Uhr, stellten Beamte des PK Bad Gandersheim in der Hildesheimer Straße einen Volkswagen Polo fahrend fest, an dem keine amtlichen Kennzeichen angebracht waren. Bei dem Kraftfahrzeugführer handelte es sich um einen 37-jährigen montenegrinischen Staatsbürger. Da das Kraftfahrzeug nicht zugelassen war und für das Kraftfahrzeug somit kein Versicherungsschutz bestand, wurde gegen den Kraftfahrzeugführer ein Strafverfahren bezüglich einem Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuerverstoß eingeleitet. (mic)

