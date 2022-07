POL-PPWP: Unbekannte sprengen Geldautomaten

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte sind in der Riesenstraße in einen Keller eines Hauses eingebrochen. Am Sonntagmorgen fand eine Bewohnerin in der Hofeinfahrt Werkzeug. Sie brachte es zurück in den Keller und entdeckte, dass zwei Werkzeugkisten mit diversem Werkzeug entwendet wurden. Der Kellerraum war unverschlossen. Die Tatzeit muss zwischen Freitag, 22 Uhr und Sonntag, 10 Uhr liegen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden ...

