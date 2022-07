Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer fährt auf Pkw auf

Kaiserslautern (ots)

Ein 32-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntagmittag bei einem Unfall in der Kantstraße verletzt. Er war kurz vor zwei auf der Kantstraße in Richtung Barbarossastraße unterwegs. Ein vor ihm fahrender 19-Jähriger mit einem Ford S-Max, musste aufgrund von Gegenverkehr und am rechten Straßenrand geparkter Fahrzeuge, verkehrsbedingt abbremsen. Der Fahrradfahrer sah dies zu spät und fuhr auf das Auto auf und stürzte. Er verletzte sich dabei und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad sowie am Pkw entstand Sachschaden. |elz

