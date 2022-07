Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch bei Umzugsunternehmen - Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Weilerbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Weilerbach bei einem Umzugsunternehmen eingebrochen worden. Die Täter trennten zunächst den Maschendrahtzaun entlang der Landesstraße 365 und verschafften sich dann Zugang zum Gebäude. Dort brachen sie mehrere Türen auf und entwendeten einen Tresor. Aufgrund der Umstände ist davon auszugehen, dass die Einbrecher ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes bereitgestellt hatten. Wem am 2. Juli 2022 zwischen ein und zwei Uhr morgens im Bereich der L 365 / Mackenbacher Straße ein abgestelltes Fahrzeug aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern (0631/369-2620) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

