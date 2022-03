Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Oberrot: Unfall beim Einfahren auf die Fahrbahn

Am Samstagnachmittag gegen 12:30 Uhr wollte ein 84-jähriger BMW-Fahrer von einem Grundstück auf die Stiersbachstraße ein. Dabei übersah er eine 50-jährige Hyundai-Fahrerin die auf der Stiersbachstraße aus der Eugen-Klenk-Straße kommend unterwegs war. Es kam zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro entstand.

Bühlertann: Reifen verloren

Ein 30-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine war am Freitagnachmittag gegen 15:40 Uhr auf der L1072 in Richtung Kottspiel unterwegs. Hierbei löste sich ein Rad an seinem Fahrzeug und prallte gegen einen entgegenkommenden 58-jährigen Opel-Fahrer. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Einparken

Beim Einparken auf einem Kundenparkplatz in der Ellwanger Straße beschädigte eine 70 Jahre alte BMW-Fahrerin am Sonntag, gegen 9:15 einen Poller, sowie eine Scheibe. Der Schaden an dem Auto liegt bei rund 150 Euro. Der Sachschaden an dem Poller und der Scheibe dürfte im dreistelligen Bereich liegen.

