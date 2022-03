Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressemitteilung bis 09:30 Uhr

Aalen (ots)

Backnang: Alkoholisiert mit Auto unterwegs Am Samstagabend, gegen 22:55 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Audi Fahrer die Weissacher Straße. Da er hierbei augenscheinlich sehr flott unterwegs war, entschloss sich eine nachfolgende Polizeistreife auf Höhe eines Kaufhauses zur Kontrolle. Hierbei wurde bei dem Mann Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Der Mann musste eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auf ihn zu.

Fellbach: Mit Entgegenkommenden kollidiert und abgehauen Am Samstagmittag, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Bruckstraße und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Skoda eines 28-jährigen. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Nun sucht die Polizei in Fellbach (Tel. 0711/5772-0) Zeugen, welche Angaben zum dem Unfallverursacher machen können.

Fellbach: Beim Ausparken Pkw beschädigt und abgehauen Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag, von 22:00 Uhr bis 08:30 Uhr parkte ein Toyota im Hermann-Löns-Weg / Lange Furche am dortigen rechten Parkstreifen. Beim Versuch dort seitlich rückwärts einzuparken wurde dieser durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der flüchtige Unfallverursacher richtete hierbei an dem Toyota einen Schaden von 1000 Euro an. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) zu melden.

Fellbach: Geparktes Auto beschädigt und davongefahren Durch ein bislang unbekanntes Fahrmanöver beschädigte ein Fahrzeuglenker im Zeitraum von Freitagnachmittag, 16:00 Uhr bis Samstagmittag, 12:00 Uhr, in der Augustenstraße einen VW. Dieser parkte dort am rechten Fahrbahnrand. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss und hinterließ einen Sachschaden von 2000 Euro. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) zu melden.

Weinstadt-Endersbach: Auto beschädigt und davongefahren Im Zeitraum von Freitagabend, 21:00 Uhr bis Samstagvormittag, 08:30 Uhr, kam es in der Teckstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ausparken den ordnungsgemäß am gegenüberliegenden Fahrbahnrand parkenden Pkw VW Passat und richtete hierbei einen Sachschaden von 1000 Euro an. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151/950-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell