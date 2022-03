Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf Am Donnerstagnachmittag zwischen 15:00 und 16:00 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrzeuglenker mit seiner Mercedes-Benz E-Klasse die Stuttgarter Straße in Schwäbisch Hall stadteinwärts. Im Bereich der Kreuzung Hirschgraben fuhr dem Geschädigten ein unbekannter, silberner Kleinwagen hinten auf und entfernte sich anschließend in Richtung Hirschgraben. ...

