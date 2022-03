Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressemitteilung bis 09:30 Uhr

Aalen (ots)

Vellberg: Ohne Führerschein unterwegs zur Sachbeschädigung Am Samstagabend, gegen 20:35 Uhr war ein 30-jähriger mit dem Fahrzeug seines Chefs nach Vellberg unterwegs. Dort begab er sich zum Haus einer 33-jährigen und zerschlug die Scheibe der Haustüre mit seiner Hand, wodurch er sich an der Hand verletzte. Anschließend verließ er die Örtlichkeit und begab sich wieder in den PKW seines Chefs. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 30-jährigen beim Eintreffen schlafend im PKW feststellen. Nachdem Sie Ihn aufweckten, stellten sie bei Ihm eine starke Alkoholisierung fest. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der 30-jährige ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, den PKW seines Chefs unbefugt in Gebrauch nahm. Der Fahrzeugschlüssel wurde durch die Polizeibeamten abgenommen. Der 30-jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Bühlertann: Alkoholisiert unterwegs in der Probezeit Am Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr befuhr ein 17-jähriger mit seinem Piaggio-Roller in Bühlertann die Obersontheimer Straße aus Obersontheim kommend. Der Rollerfahrer wurde auf Höhe der dortigen Bushaltestelle kurz vor der Einmündung Haller Straße/Hauptstraße von Polizeibeamten angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine Alkoholisierung des Rollerfahrers festgestellt. Da sich der Rollerfahrer noch in Probezeit befand muss er nun mit einer Anzeige rechnen.

Gaildorf: Deutlich alkoholisierter PKW-Lenker In der Nacht zum Sonntag war gegen 03:00 Uhr ein 67-jähriger BMW-Fahrer in der Kanzleistraße in Gaildorf unterwegs. Das Fahrzeug wurde durch die Polizeibeamten angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine deutliche Alkoholisierung des 67-jährigen festgestellt. Deshalb musste der Fahrzeuglenker eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf den 67-jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Oberrot: Alkoholisiert geflüchtet und doch geschnappt Am Samstagmittag, gegen 15:50 Uhr, fuhr ein LKW-Fahrer die Landstraße aus Richtung Oberrot kommend in Fahrtrichtung Wieslandsweiler. Dabei kam er aufgrund von alkoholischer Beeinträchtigung von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen großen Vorwegweiser, durchfuhr einen ca. einen Meter tiefen Graben und kam letztlich in diesem Graben zum Stehen. Als durch hinterherfahrende Verkehrsteilnehmer die Polizei verständigt wurde, entfernte sich der Fahrer des LKW von der Unfallstelle. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach dem LKW-Fahrer, konnte er gegen 19:00 Uhr durch einen Mitarbeiter der Halterfirma des LKW festgestellt und die Polizei verständigt werden. Der Fahrer des LKW stand augenscheinlich noch deutlich unter Alkoholeinfluss. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. Infolge dessen wurde beim LKW-Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Seine starke Alkoholisierung musste der LKW-Fahrer nach beendeter Blutentnahme bei der Polizei ausschlafen. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass der LKW-Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls kein Mitarbeiter der Halterfirma war und dadurch den LKW unbefugt und Gebrauch nahm. Nun muss der Fahrer des LKW mit mehreren Anzeigen rechnen. An der Sattelzugmaschine entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unbekannter Täter bricht PKW auf In der Nacht zum Sonntag machte sich zwischen 02:00 Uhr und 02:55 Uhr ein bislang unbekannter Täter in der Kornhausstraße an einem dort befindlichen PKW zu schaffen. Der Täter verschaffte sich mit einem bislang unbekannten Werkzeug Zugang zum Fahrzeuginneren und entwendete eine Jacke, eine Kreditkarte, eine Bankkarte sowie Bargeld. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (0791-4000) zu melden.

Schrozberg: Kraftradlenker gestürzt und verletzt Am Samstagnachmittag befuhr ein 26-jähriger mit seiner KTM gegen 16:30 Uhr die K2527 von Schöngras in Fahrtrichtung Kreuzfeld. Als der 26-jährige Kraftradfahrer in Richtung Unterreichenrot abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Durch den Unfall verletzte er sich im Fußbereich. Er wurde leichtverletzt ins Krankenhaus nach Rotenburg zur weiteren Untersuchung verbracht. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Ilshofen: LKW samt Anhänger im Acker

Am Samstagmittag, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 43-jähriger LKW-Fahrer die 1033 von Dünsbach in Fahrtrichtung Sandelsbronn. Während des Fahrens kam er mit der rechten Seite des LKW-Anhängers aufs Bankett. Dadurch löste sich ein Reifen, der LKW-Fahrer verlor die Kontrolle über das Gespann und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der LKW kam im angrenzenden Acker zum Stehen. Beschädigt wurden zwei Leitpfosten, sowie Teile des Asphalts. Am LKW-Gespann entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro.

