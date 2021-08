Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW: Nordrhein-westfälische Landesreiterstaffel bezieht neuen Standort in Bochum Reul: "Ein echtes Großprojekt, das hier in weniger als zwei Jahren entstanden ist."

32 Dienstpferde und 42 Polizeireiterinnen und Polizeireiter haben einen neuen Arbeitsplatz: In Bochum eröffnete Innenminister Herbert Reul den neuen Standort der nordrhein-westfälischen Landesreiterstaffel. Auf 36.000 Quadratmetern finden sich ein neues Dienstgebäude, Ställe, Reithallen, eine Führanlage, Außenreitplätze und Weideflächen. "Ein echtes Großprojekt, das hier in weniger als zwei Jahren entstanden ist", so Innenminister Reul am Donnerstag. "Wir schaffen hier perfekte Voraussetzungen für die Arbeit unserer Landesreiterstaffel."

Die Kriterien an die neue Liegenschaft waren vielfältig. So sollten die neuen Stallungen zum Beispiel zwar ländlich gelegen, aber eine günstige Verkehrsanbindung haben. Außerdem wichtig: genug Platz für die Pferde, Büroräume für die Reiterinnen und Reiter sowie ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten für Dienstfahrzeuge und Pferdeanhänger.

Bochum erfüllt all diese Voraussetzungen. Reul: "Durch die zentrale Lage im Herzen von NRW können wir die Landesreiterstaffel schnell dahin verlegen, wo sie gebraucht wird." Bislang war die Landesreiterstaffel auf zwei Standorte, Willich und Dortmund, aufgeteilt. Ein weiterer Grund für Bochum: Oft wird die Landesreiterstaffel zusammen mit der Bereitschaftspolizei eingesetzt und eine Abteilungsführung der Bereitschaftspolizei befindet sich ebenfalls in Bochum. "In Zukunft können gemeinsame Einsätze der Landesreiterstaffel und der Bereitschaftspolizei noch professioneller erfolgen", sagte Reul.

Bei seinem Besuch hob der Innenminister die Bedeutung der Landesreiterstaffel für die Polizei hervor: "Wie unerlässlich eine Landesreiterstaffel ist, das sehen wir immer wieder; zuletzt auch am Landtag in Düsseldorf, wo ja nun seit ein paar Wochen wieder Polizeipferde eingesetzt werden", sagte Reul. Darüber hinaus unterstützt die Landesreiterstaffel die Kreispolizeibehörden durch Präsenzstreifen sowohl im ländlichen als auch im städtischen Raum. "Die Sicherheit von NRW liegt auch auf dem Rücken unserer Polizeipferde", so Reul.

Die Landesreiterstaffel wird insbesondere bei Einsätzen aus besonderem Anlass wie Fußballspielen und Demonstrationen angefordert. Aufgrund ihrer Wendigkeit, Schnelligkeit und Größe sind sie effektiv, wenn es beispielsweise darum geht, rivalisierende Gruppen zu trennen oder zu begleiten.

Original-Content von: Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, übermittelt durch news aktuell