Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen- und Alkoholkontrollen in der Zollamtstraße

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Freitagabend zwischen 19:00 Uhr und 01:00 Uhr Verkehrskontrollen in der Zollamtstraße durchgeführt. Besondere Beachtung galt hier den Fahrzeugführerinnen und -führern. Neben der Fahrzeugkontrolle wurde intensiv geprüft, ob die Fahrer*innen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, was bei zwei Personen der Fall war. Einer der beiden Personen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete hier ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Aufgrund eines grenzwertigen Atemalkoholwerts wurde einem weiteren Fahrer die Weiterfahrt präventiv untersagt und dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Insgesamt stellte die Polizei bei den kontrollierten Fahrzeugen und deren Fahrer*innen 20 Mängel fest. In zehn Fällen mussten die Betroffenen eine Verwarnung zahlen. Unter anderem waren bei zwei Fahrzeugen die mitfahrenden Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert. Da ein Fahrzeugführer keinen Kindersitz dabeihatte, wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem nahmen die Beamt*innen eine Strafanzeige wegen Führens eines Fahrzeuges ohne Fahrerlaubnis auf.

Darüber hinaus wurde die Kontrollstelle zur Ausbildung zukünftiger Kommissarinnen und Kommissare genutzt, die derzeit ihr ca. zweimonatiges Praktikum bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 verrichten. Unmittelbar vor den Kontrollen, wurden sowohl die Auszubildenden, als auch bereits erfahrene Polizistinnen und Polizisten, entsprechend zum Thema Drogen- und Alkoholkontrollen intern geschult. |spi |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell