Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr beseitigt Ölspur und Gefahrenast

Sprockhövel (ots)

Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 16:40 Uhr zu einer Ölspur auf die BAB 46 gerufen. Durch einen Fahrzeugdefekt war der Seitenstreifen auf einer Länge von ca. 150 Metern verunreinigt. Die Betriebsmittelspur wurde mit Bindemittel abgestreut.

Am Dienstagmorgen rief der städtische Bauhof die Feuerwehr zur Amtshilfe. In der Sirrenbergstraße drohte ein großer Ast in rund 6 Meter Höhe abzubrechen und auf die Fahrbahn zu fallen. Die um 8:40 Uhr alarmierte Feuerwehr unterstützte die Maßnahmen durch den Einsatz einer Drehleiter. Der Ast konnte so von einem städtischen Mitarbeiter abgetragen werden.

