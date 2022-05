Sprockhövel (ots) - Am Wochenende wurde die die Feuerwehr Sprockhövel mehrfach gefordert. Am Freitag kollidierte kurz vor 0.00 Uhr ein PKW mit einem Strommasten. Der Strommast wurde am Straßenrand gelagert, die Stromleitung wurde abisoliert. Über die Ordnungsamtsbereitschaft wurde das zuständige Versorgungsunternehmen informiert. Am Samstag rückten die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr zum Alten Kohlenweg aus. Ein ...

mehr