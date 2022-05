Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Mehrere Einsätze in Haßlinghausen

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zu Freitag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 01:07 Uhr zu einem gemeldeten Gebäudebrand an der Mittelstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Betrieb eines Räucherofens einer Fleischmanufaktur die Rauchentwicklung verursachte. Durch die Wetterverhältnisse wurde der Rauch zur Straße niedergedrückt. Da auch die Kontrolle mit einer Wärmebildkamera keine Auffälligkeiten an dem Objekt zeigte, konnte der Einsatz daraufhin abgebrochen werden.

Am Samstagvormittag wurden erneut Kräfte alarmiert. In einer Wohnung in der Asternstraße wurde eine Person vermisst und es musste davon ausgegangen werden, dass sich diese möglicherweise hilflos in der Wohnung befindet. In Abstimmung mit der Polizei wurde die Wohnung mit Spezialwerkzeug geöffnet. Allerdings befand sich niemand in den Räumlichkeiten. Der Sachverhalt klärte sich wenig später auf: Die ursprünglich vermisste Person kam noch während des Einsatzes nach Hause. Der Notruf wurde in guter Absicht ausgelöst.

Am gleichen Nachmittag streuten Einsatzkräfte noch eine Dieselspur ab. Die Betriebsmittelspur ging über die Dorfstraße, Heidestraße, Wilhelm-Kraft-Straße, Mittelstraße und Gevelsberger Straße. Die Feuerwehr war hier rund 90 Minuten beschäftigt.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell