Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandmeldeanlage löst aus

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagmorgen löste um 9:40 Uhr in einem Gewerbebetrieb an der Vom-Stein-Str. die automatische Brandmeldeanlage aus. Die erste Erkundung in der Brandmeldezentrale des Objektes ergab eine bestimmungsgemäße Auslösung durch einen Rauchmelder. Es stellte sich heraus das der Alarm durch das Öffnen eines Backofens ausgelöst wurde. Der Einsatz konnte daraufhin abgebrochen werden. Vor Ort waren zwei Löschzüge für 45 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell