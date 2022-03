Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelec gestohlen und Akku herausgebrochen

Halver (ots)

Hinter einem Altkleidercontainer an der Sternberger Straße wurde am Dienstagmorgen ein Pedelec mit herausgebrochenem Akku gefunden. Noch während der Anzeigenaufnahme meldete sich die Eigentümerin: Sie hatte den Diebstahl ihres E-Bikes gegen 5.15 Uhr bemerkt. Es stand eigentlich in einem Schuppen an der Sternberger Straße. (cris)

