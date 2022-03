Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Gegenstände bei Kellereinbruch entwendet/Katalysator abmontiert

Lüdenscheid (ots)

Zwischen dem 22.02. und dem 08.03 wurde in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Loher Straße eingebrochen. Die Täter schraubten die Schlossfalle ab, die den Keller in Kombination mit einem Vorhängeschloss sicherte und gelangten so ins Innere. Dort entwendeten sie einen Fernseher sowie zwei Akkuschrauber. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Der Katalysator eines über das Wochenende in der Brucknerstraße parkenden Opel Astra wurde durch Unbekannte abmontiert und entwendet. Der Fahrzeughalter stellte das am Montagmorgen fest. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl)

