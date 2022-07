Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die brennende Hecke gelöscht?

Kaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Helfer hat in der Nacht zum Donnerstag im Asternweg möglicherweise ein größeres Feuer verhindert.

Ein Anwohner stellte am Nachmittag eine abgebrannte Grünfläche und eine teilweise verkohlte Hecke fest. Der etwa vier Meter hohe Busch am Rande des Fußballfelds eines Kinderspielplatzes war teilweise abgebrannt. Das Feuer war bereits gelöscht. Ein Zaun scheint durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus. Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass in der Nacht das Feuer von einem unbekannten Zeugen entdeckt und gelöscht wurde. Wer der unbekannte Helfer ist, ist bislang nicht geklärt. Der Helfer wird gebeten, sich mit den Beamten des Altstadtreviers in Verbindung zu setzen. Er könnte ein wichtiger Zeuge sein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

