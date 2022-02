Polizei Köln

POL-K: 220220-2-K Geburtstagfeiern eskaliert: Großes Polizeiaufgebot nach Angriff auf Einsatzkräfte

Köln (ots)

Eine Schlägerei zwischen Partygästen zweier Geburtstagsfeiern hat in Köln-Seeberg am Samstagabend (19. Februar) einen Einsatz mit mehr als 30 Streifenteams ausgelöst. Gegen 21.15 Uhr war die Party eines 40-Jährigen mit etwa 20 Angehörigen, darunter auch Kindern, in dem Vereinsheim gestört worden, als der 36-Jährige mit seiner 15-köpfigen Gesellschaft in einem Partybus vorfuhr und mitfeiern wollte. Als erste Einsatzkräfte wegen der gemeldeten Schlägerei in der Abendrothstraße eintrafen, griffen zwei Partygäste die Polizisten unvermittelt an. Nur mit Unterstützung weiterer Streifenteams und durch den Einsatz von Pfefferspray ließ sich die Tumultlage beruhigen. Für das Geburtstagskind aus dem Partybus endete die Nacht im Polizeigewahrsam. Auch ein Gast (34) des Mannes wollte dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommen und verbrachte den Rest der Nacht in polizeilicher Obhut.

Die Einsatzkräfte blieben dienstfähig. Die Ermittlungen zu den genauen Tatbeteiligungen dauern an. (cr/de)

