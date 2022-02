Polizei Köln

POL-K: 220220-1-K Radfahrer flüchtete nach Zusammenstoß mit Audi - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Audi A3 am Donnerstagnachmittag (17. Februar) auf der Subbelrather Straße im Stadtteil Neustadt-Nord, sucht die Polizei nach einem beteiligten Radfahrer. Der gesuchte Mann soll Mitte 20 und mit einem älteren, schwarz-grauen Rad unterwegs gewesen sein. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine graue Jogginghose.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Audi-Fahrer (21) gegen 12.45 Uhr auf der Subbelrather Straße in Richtung A 57 unterwegs, als er den Radfahrer erfasste, der unmittelbar vor ihm bei "Rot" die Fußgängerampel überquerte. Zeugenaussagen soll der Radfahrer danach trotz einer Verletzung an seinem Bein weiter in Richtung Innere Kanalstraße gefahren sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Radfahrer geben können und/oder das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/al)

