Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 16.06.2022

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Goslar (ots)

Wieder zwei Kradunfälle

Am Mittwoch befuhr ein 20jähriger Mann aus Hornburg die B 241 von CLZ in Richtung Goslar. Auf Höhe Erbprinzentanne geriet er in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und stieß mit dem Transporter einer 51jährigen aus Langelsheim frontal zusammen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 17000 Euro geschätzt.

Am Donnerstagmittag verunfallte ein 40 Jahre alter Mann in einer Linkskurve der B 242 zwischen CLZ und Dammhaus. Der Motorradfahrer kam vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und rutschte dann samt Krad fast 100 Meter durch den Grünstreifen in den Wald. Der Mann aus Marl wurde dabei schwer verletzt. Das Motorrad erlitt einen Totalschaden.

Drogenfahrt

Am Mittwochnachmittag wurde bei einem 57jährigen Pkw-Fahrer in CLZ anlässlich einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass er sein Fahrzeug vermutlich unter dem Einfluss verbotener Substanzen führte. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Killig, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell