Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 15.06.2022

Goslar (ots)

Motorradunfall

Am 14.06.22, 14 Uhr, befuhr ein 53 Jahre alter Mann aus Bad Fallingbostel die B 242 von CLZ in Richtung Braunlage. In Höhe Dammhaus streifte er in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, die Leitplanke. Der Fahrer sprang vom Krad, sodass dieses selbständig in den Gegenhang fuhr. Beim dem Sprung vom Motorrad verletzte sich der Mann schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand nur leichter Sachschaden.

Killig, PHK

