Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannter schießt auf Katze

Wenzendorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag, 04.09., gegen 14 Uhr, im Bereich des Wennerstorfer Kirchweg in Wenzendorf vermutlich mit einem Luftgewehr auf eine Main-Coon- Katze geschossen. Die Katze wurde dadurch schwer verletzt und musste in einer Tierklinik behandelt werden. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/2850 entgegen

