Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 03.09. - 05.09.2021 +++ Verkehrsunfall mit 1,43 Promille +++ Pirouetten drehender Pkw auf dem Bolzplatz +++ Schwerer Motorradunfall +++ Pkw gegen Baum +++

LK Harburg (ots)

+++ Jesteburg - Verkehrsunfall mit 1,43 Promille +++

In der Nacht zum Sonntag kam es auf der Lindenstraße in Jesteburg zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw kam hier in der Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem abgeparkten Pkw. Als die Polizei den Unfall aufnahm, mussten die Beamten bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer aus Bendestorf einen Atemalkoholwert von 1,42 Promille feststellen. In der Folge wurde dem 26-jährigen der Führerschein abgenommen, eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Für die nächste Zeit wird er zu Fuß gehen müssen.

+++ Buchholz - Pirouetten drehender Pkw auf dem Bolzplatz +++

In der Nacht zum Sonntag konnten Polizeibeamte einen Pirouetten drehenden Pkw auf dem nassen Rasen eines Bolzplatzes im Buenser Weg in Buchholz feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle mussten die Beamten feststellen, dass der 33-jährige Fahrzeugführer aus Buchholz stark unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest konnte der 33-Jährige nicht mehr durchführen. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

+++ Buchholz OT Sprötze - Pkw gegen Baum +++

Am Sonntagmorgen kam es auf der B3 zwischen Trelde und Sprötze zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 89-jähriger Hamburger befuhr die B3 in Richtung Soltau, kam aus noch unklarer Ursache nach Rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Für den nicht angeschnallten 89-Jährigen kam leider jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Die B3 wurde für die Unfallaufnahme circa 1,5 Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

+++ Winsen - Fahren unter Kokaineinfluss +++

Am Freitag, um 19.25 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Lüneburg den Innenstadtring in Winsen, als er mit seinem Mercedes Vito von der Polizei angehalten wurde. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann zuvor Kokain konsumiert hatte. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Verfahrens.

+++ Stelle - Scheibe eingeschlagen +++

Im Verlauf des Freitags schlugen Unbekannte die Scheibe eines Renault Megane ein, den eine Pendlerin auf dem Parkplatz des Bahnhofes Aushausen abgestellt hatte. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 EUR. Wer Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei Winsen unter 04171/7960.

+++ Marschacht - Folgenschwerer Sekundenschlaf +++

In der Nacht zum Samstag, gegen 2 Uhr, wurden Polizei und Rettungskräfte in die Eichholzer Straße in Marschacht gerufen. Ein 30-Jähriger war mit seinem Volvo gegen einen Baum gefahren. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann wohl eingeschlafen war. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird auf über 20.000 EUR beziffert.

+++ Stelle - Schwerer Motorradunfall +++

Auf der K22 von Ohlendorf nach Stelle kam es Samstag-Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Im Bereich einer Gärtnerei wollte eine 35-Jährige mit ihrem Pkw nach links in einen Feldweg abbiegen. Hinter dem Ford Fusion der Frau fuhr ein Ehepaar auf ihren Motorrädern. Der 57-jährige Motorradfahrer überholte den Ford gerade mit seiner Harley, als dieser nach links abbog. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Inzwischen ist er außer Lebensgefahr. Der Sachschaden wird auf über 23.000 EUR geschätzt.

+++ Hanstedt / Brackel - Betrunken unterwegs +++

In der Nacht auf den Sonntag kontrollierte die Polizei zunächst gegen 01.15 Uhr einen 45-Jährigen in Quarrendorf, der mit seinem Daimler unterwegs war. Die Beamten rochen Alkohol und ließen den Fahrer pusten: 0,74 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Zweieinhalb Stunden später kontrollierte die Polizei einen 22-Jährigen in Brackel. Hier ergab ein Atemalkoholtest 1,28 Promille. Der 22-Jährige wurde zur Blutprobe gebeten. Seinen Autoschlüssel und seinen Führerschien musste der Mann abgeben. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

+++ Rosengarten/Eckel - Dieseldiebstahl +++

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Buchholzer Straße in Rosengarten / Eckel zu einem Dieseldiebstahl. Dort brachen bislang unbekannte Täter den Tankdeckel eines LKW auf und betankten hiermit ihre Fahrzeuge. Im Rahmen der Fahndung konnte das Täterfahrzeug fest- und sichergestellt werden, die Täter entkamen jedoch unerkannt. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Seevetal unter 04105 - 6200 zu melden.

+++ Maschen - Trunkenheit +++

Am frühen Samstagmorgen wurde der Führer eines PKW in Maschen durch Beamte des PK Seevetal kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich beim Fahrzeugführer Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten kleine Mengen mutmaßlicher Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Fahren unter Betäubungsmitteln und Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

