Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw ausgebrannt ++ Stelle/Ashausen - Vorfahrt missachtet

Seevetal/Holtorfsloh (ots)

Pkw ausgebrannt

Am Donnerstag, 02.09.2021, wurden Feuerwehr und Polizei in die Kastanienallee gerufen. Dort hatte ein Zeuge gegen 22.35 Uhr einen brennenden VW Jetta auf einem Hofgrundstück bemerkt. Die Feuerwehr löschte den Brand in kurzer Zeit ab, der Wagen wurde jedoch weitestgehend zerstört. Zwei weitere Pkw, die neben dem Jetta geparkt waren, wurden durch die Hitzestrahlung beschädigt. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Die Polizei hat den Wagen für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

Stelle/Ashausen - Vorfahrt missachtet

Auf der Bahnhofstraße kam es gestern, 02.09.2021, gegen 11 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Mann wollte mit seinem BMW, vom Büllhorner Weg kommend, nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines, von links kommenden, 80-jährigen Mannes, der mit seinem VW in Richtung Scharmbeck unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der 80-Jährige leicht verletzt. Der Schaden an den beiden Pkw liegt bei rund 10.000 Euro.

