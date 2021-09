Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: "Achten Sie auf Kinder!" - Banneraktion zu Schulbeginn

Landkreis Harburg (ots)

"Achten Sie auf Kinder!" - Diesen Hinweis liest man jetzt auf vielen Bannern im Landkreis Harburg. Gemeinsam mit Kooperationspartnern wurden und werden an vielen Straßen diese auffälligen Banner angebracht, um Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer an Schulwegen darauf hinzuweisen, dass in Niedersachsen die Schule wieder begonnen hat. Somit sind in Niedersachsen morgens und mittags wieder zehntausende Kinder und Jugendliche zusätzlich auf den Straßen unterwegs.

Besondere Vorsicht sollte dann ab kommendem Montag, 06. September 2021, den Schulanfängerinnen und -anfängern gelten, die zum ersten Mal den Weg zur Schule und zurück nach Hause bestreiten.

Der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Harburg, Dirk Poppinga, rät:

- Eltern sollten den Schulweg mit ihren Kindern üben. Gehen Sie den Schulweg mit Ihrem Kind ab und weisen es auf die besonderen Gefahrenstellen hin.

- Entdecken Sie den Schulweg Ihres Kindes auch selbst und betrachten den Verkehrsraum aus der Perspektive Ihres Kindes.

- Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase lassen Sie Ihr Kind dann aber bitte auch die letzten Meter allein bewältigen. Nur so kann Ihr Kind Eigenständigkeit erlernen und damit sicherer werden.

- Parken Sie bitte nicht direkt am Schulgelände und nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Seien Sie Vorbild in Ihrem Verkehrsverhalten!

