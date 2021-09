Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Präventionsteam der Polizei vor Ort

Bild-Infos

Download

Buchholz (ots)

Cybermobbing, Betrug, Einbruchskriminalität, Sicherheit im Straßenverkehr - zu diesen und vielen weiteren Themen bietet das Präventionsteam der Polizeiinspektion Harburg am kommenden Sonntag, 05.09.2021, im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags in der Innenstadt Informationen an.

In der Zeit von 11 bis ca. 17 Uhr werden die Beamtinnen und Beamten in der Breiten Straße mit ihrem Stand präsent sein und interessierte Bürgerinnen und Bürger beraten.

Medienhinweis: Ein Foto des Präventionsteams ist in der digitalen Pressemappe der PI Harburg zum Download eingestellt. BU: Verkehrssicherheitsberater Dirk Poppinga (v.l.), die Beauftragte für Jugendsachen, Lydia Freienberg, Kontaktbeamtin Katrin Ragge und der Beauftragte für Kriminalprävention, Carsten Bünger.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell