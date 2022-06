Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 15.06.22

Goslar (ots)

Einbruch in Lagerhalle

Bereits in der Nacht vom 13./14.06.22, zwischen 21:50 Uhr bis 06:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle eines ansässigen Metallbauunternehmens in der Sandstraße in Westerode. Der/die unbekannte/n Täter gelangte/n durch Aufhebeln von zwei Fenstern in das Innere der Lagerhalle und entwendeten hier zwei komplette Tresore. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt das PK Bad Harzburg unter 05322/91111-0 entgegen.MAP

