POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 14.06.2022

Goslar (ots) - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 12.06.2022, gegen 18:00 Uhr, führte ein 59-jähriger Seesener einen PKW in der Frankfurter Straße in Seesen, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. i.A. Weidenfeller, POK Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Polizeikommissariat Seesen Telefon: ...

