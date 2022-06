Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar zum Polizeieinsatz in Vienenburg

Goslar (ots)

Vienenburg

Am Dienstag, 14.06.2022, kam es in den Nachmittagsstunden in Vienenburg zu einer Bedrohungslage in einem Wohnhaus.

Der umliegende Bereich wurde daraufhin durch Polizeikräfte großräumig abgesperrt. Hierbei wurde die Polizeiinspektion Goslar von Spezialkräften unterstützt.

Während des polizeilichen Einsatzes wurden keine Personen verletzt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die benachbarten Anwohner.

Die Polizeiinspektion Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu gegebener Zeit wird nachberichtet.

i.A. Brych, PK

