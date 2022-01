Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Junge Männer werden mit Messer bedroht - Kripo ermittelt

Rottweil (ots)

Zwei junge Männer sind in der Stadionstraße in der Nacht zum Freitag offenbar von einer vierköpfigen Gruppe mit einem Messer bedroht worden. Nachdem sie daraufhin etwas Bargeld, eine Daunenjacke und eine Armbanduhr erbeutet hatten, machten sie sich in Richtung Schützenstraße aus dem Staub. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen nun übernommen. Die beiden 18 und 19-Jährigen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Kurz vor dem Überfall standen die beiden offenbar gegen ein Uhr nachts vor dem Discounter, als zwei der Unbekannten auftauchten und sie nach Feuer für eine Zigarette fragten. Plötzlich seien zwei weitere Täter gekommen, die sie dann in der Gruppe bedroht hätten, so die Angaben der beiden. Die Unbekannten, unter denen sich offensichtlich zwei schlecht deutsch sprechenden Ausländer befanden, konnten nicht näher beschrieben werden. Die Kriminalpolizei Rottweil, die nun wegen einer Raubstraftat ermittelt, bittet unter 0741 4770 um nähere Hinweise zu der Tat.

