Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen- 78-Jähriger bei Unfall tödlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 293 zwischen Bauerbach und Flehingen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 78-Jähriger getötet und eine weitere Person schwer verletzt wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr eine 77-jährige Fahrerin eines Audis gemeinsam mit ihrem 78-jährigen Beifahrer kurz nach 15:00 Uhr die B 293 in Richtung Bretten. Zwischen Bauerbach und Flehingen scherte sie mit ihrem Fahrzeug aus und wollte den vor ihr fahrenden Pkw überholen. Dabei übersah die Rentnerin den entgegenkommenden Lkw und prallte mit diesem frontal zusammen. In der Folge wird der Audi abgewiesen und kollidierte mit einem in Richtung Bretten fahrenden Fiesta.

Durch den Zusammenstoß wird der 78-jährige Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 77 Jahre alte Unfallverursacherin erlitt schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die 54 Jahre alte Fiat-Fahrerin zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Nach aktuellem Sachstand muss die Bundesstraße 293 noch für mehrere Stunden gesperrt bleiben. Über die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Des Weiteren ist die Verkehrspolizei Karlsruhe auf der Suche nach dem Fahrzeug, dass durch die Rentnerin überholt wurde. Zeugen, die Angaben über das Fahrzeug oder über den Fahrzeugführer-/in machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell