Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211105.2 Itzehoe: Lautstarker Streit endet in Gewahrsamszelle

Itzehoe (ots)

Am Freitagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus am Schütterberg zu einem lautstarken Streit, der einen Polizeieinsatz zur Folge hatte. Ein 44jähriger Bewohner des Hauses trat gegen mehrere Wohnungstüren, wobei eine Tür hierdurch beschädigt wurde. Der hoch aggressive Mann konnte im Dachgeschoss angetroffen werden. Eine Kontrolle der Personalien vor dem Gebäude scheiterte, da der immer noch laut pöbelnde Itzehoer nicht Folge leistete und sich auf ein Handgemenge mit der Polizei einließ. Es folgte das Gewahrsam auf dem Polizeirevier. Da der Konsum von Alkohol und Kokain im Raume stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung einer Wohnungstür. Polizeibeamte wurden hierbei nicht verletzt.

