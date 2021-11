Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211103.4 Friedrichskoog: Sprinter verunfallt aufgrund von Bauernglätte

Friedrichskoog (ots)

Am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr erreichte die Einsatzleitstelle eine Meldung über einen verunfallten Sprinter auf der Hauptstraße in Dieksanderkoog. Die Fahrbahn war durch Erntearbeiten verschmutzt und mit einsetzendem Regen waren die Straßenverhältnisse äußerst rutschig. Der mit sechs Erntehelfern besetzte Sprinter kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Zwei Insassen verletzten sich leicht und kamen zur Weiterbehandlung in das WKK Heide.

