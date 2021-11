Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211104.3 Nindorf: Einbruch in unbewohntes Haus

Nindorf (ots)

Zu Wochenbeginn sind Unbekannte in ein nicht bewohntes Haus in Nindorf eingestiegen. Beute machten sie vermutlich keine, richteten allerdings einen Sachschaden in Höhe von tausend Euro an.

Nach derzeitigen Erkenntnissen suchten Einbrecher das Einfamilienhaus im Kornackerweg am Dienstag von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr auf. Ein Zeuge bemerkte zu dieser Zeit Licht in dem ansonsten nicht genutzten Gebäude. Die Täter gelangten gewaltsam über eine Terrassentür in das Objekt ein, im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume. Vermutlich stahlen die Diebe nichts und entfernten sich möglicherweise in einem Lieferwagen, den der Zeuge ebenfalls gesehen hatte, vom Ort.

Wer Hinweise auf die Einbrecher geben kann, sollte sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

