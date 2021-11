Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211103.6 Jahrsdorf: Fahrzeug mit falschen TÜV-Plaketten gestoppt

Jahrsdorf (ots)

Am Dienstagabend fiel einer Zivilstreife ein VW Pritschenwagen auf, der äußerlich einen schlechten Allgemeinzustand aufwies. Bereits vor der Kontrolle des Fahrzeugs konnten die Polizeibeamten über Funk ermitteln, dass dieses Fahrzeug bereits im Oktober entstempelt wurde. Mithilfe einer hinzugezogenen Streifenbesatzung erfolgte eine Kontrolle im Stubbenhof. Der 54jährige Fahrer aus Wrohm hatte augenscheinlich Prüfplaketten an seinem Fahrzeug, die zuvor von anderen Fahrzeugen entfernt und am eigenen Fahrzeug aufgebracht wurden. Die Kennzeichenschilder wurden sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Urkundenfälschung und Gebrauch eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell