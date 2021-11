Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211104.1 Heide: Unfallzeugen gesucht!

Heide (ots)

Nach einer möglichen Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag in Heide ereignet haben könnte, sucht die Polizei nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben.

Gegen 15.10 Uhr rückte eine Streife in die Rungholtstraße aus, weil dort ein Mann auf einem Gehweg zu Fall gekommen war und sich dabei verletzt hatte. Das Fahrrad des Gestürzten befand sich bei Eintreffen der Beamten auf der Fahrbahn. Der 48-Jährige gab an, dass ihn ein Fahrzeug touchiert hätte, als er neben seinem Bike gestanden habe. Durch die Berührung sei der Mann gestürzt und verspüre nun Schmerzen. Ein Atemalkoholtest bei dem Dithmarscher ergab einen Wert von 2,68 Promille, er kam zur Versorgung in ein Krankenhaus.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach dem möglichen Unfallbeteiligten, der sich entfernt haben soll, und nach Unfallzeugen. Sie sollten sich in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

