POL-S: Mann belästigt Jugendliche und rennt lachend weg - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend (03.09.2021) ein 17 Jahre altes Mädchen in der Tübinger Straße belästigt. Die 17-Jährige war gegen 21.30 Uhr mit einer Begleiterin vom Marienplatz kommend auf dem Weg in die Innenstadt. Auf Höhe der Haunummer 91 schlug ihr ein unbekannter Mann auf ihr Gesäß. Als die beiden ihn fragten, warum er dies getan hatte und ihm mitteilten, dass sie die Polizei rufen würden, lachte er und rannte in Richtung Marienplatz weg. Die Frau beschrieb den Täter als etwa 170 Zentimeter groß, zirka 30 Jahre alt und dunkelhäutig. Er hatte eine untersetzte Statur, sehr kurze rasierte Haare und einen Dreitagebart. Er war bekleidet mit einem grauen T-Shirt und einer blauen Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

