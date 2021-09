Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb nach Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (02.09.2021) einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriemarkt an der Königstraße ein Parfüm im Wert von etwa 75 Euro gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige nahm gegen 17.40 Uhr ein Parfüm aus der Auslage und wollte anschließend das Geschäft verlassen. Nachdem die Diebstahlsicherung im Bereich des Ausgangs Alarm geschlagen hatte, hielt ihn eine 59-jährige Mitarbeiterin fest. Sie übergab ihn zunächst dem Ladendetektiv und schließlich den alarmierten Polizeibeamten, die ihn daraufhin vorläufig festnahmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart musste der wohnsitzlose Tatverdächtige eine Sicherheitsleistung erbringen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell