POL-IZ: 211105.1 Itzehoe: Einbruch in Altbau

Itzehoe (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag sind Einbrecher in ein sich in Sanierung befindendes Gebäude in Itzehoe eingedrungen. Sie entwendeten unter anderem hochwertige Werkzeuge, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Mittwoch, 16.15 Uhr, bis Donnerstagmorgen verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln der Hintertür eines Altbaus in der Bismarckstraße Zutritt zu dem Gebäude. Aus dem Inneren entwendeten sie diverse Werkzeuge, unter anderem von den Herstellern Stihl und Makita sowie einige Meter Starkstromkabel. Der Gesamtwert des Stehlguts ist noch nicht genau zu beziffern, Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt keine.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

