POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 15.06.2022

Rauchentwicklung in Goslar Oker

Am Dienstag, den 14.06.2022 gegen 20:20 Uhr meldete ein Anwohner eine Rauchentwicklung in der Messingstraße, in einem Gebüsch. Diese wurde durch heiße Kohle ausgelöst. Glücklicherweise wurde noch kein offenes Feuer durch die Kohle entfacht. Eine Löschung erfolgte durch die eingesetzte Feuerwehr.

Zeugen, welche Angaben zu dem Entsorger der heißen Kohle geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Goslar zu melden.

Einbruch in Apotheke

In der Nacht vom 14.06.2022 auf den 15.06.2022 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu der Astfelder-Apotheke, Goslarsche Straße in 38685 Langelsheim. Es wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.

Zeugen, welche in der benannten Nacht in Tatortnähe Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar zu melden.

