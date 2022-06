Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Aufbrecher bei der Tat gestört

Vettweiß (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten in Vettweiß, wie vier bislang unbekannte Jugendliche versuchten, gewaltsam in das Innere eines Pkw zu gelangen.

Am 25.06.2022, gegen 02:08 Uhr, befand sich ein aufmerksames Ehepaar auf dem Weg nach Hause. Im Wohngebiet Kettenheimer Kumme bemerkten sie zunächst zwei Jugendliche, die sich auffällig verhielten. In unmittelbarer Nähe stellten sie einen Jugendlichen an einem Pkw Mercedes-Benz fest, der an diesem manipulierte. Später stellte sich heraus, dass eine Tür nach außen abgeknickt wurde. Ein vierter Jugendlicher befand sich nahe des Pkw auf seinem Fahrrad. Als die Jugendlichen die Zeugen erblickten, flüchteten sie sofort in Richtung Kettenheim. Die Personen sollen alle zwischen 16 - 20 Jahre alt sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell