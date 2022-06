Polizei Düren

POL-DN: Zeugen gesucht nach Geschäftseinbruch

Düren (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen bislang unbekannte Täter zwischen 19:00 Uhr und 09:20 Uhr gewaltsam in ein mittig auf der Wirtelstraße gelegenes Geschäftshaus ein. Dazu begaben sie sich offenbar über angrenzende Dächer auf das Dach des Tatobjekts und zerstörten dort den Glaseinsatz einer Terrassentür. Nachdem sie so die dahinter liegenden Räumlichkeiten betreten hatten, begaben sie sich ins Erdgeschoss des Gebäudes, in dem sich der Verkaufsraum der Optikerfiliale befindet. Anschließend entnahmen sie Diebesgut aus diversen Auslagen, der Kasse und einem Tresor, bevor sie das Haus durch gewaltsam geöffnete Hintereingangstüren verließen. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Möglicherweise fuhren sie dabei im Bereich der rückwärtig angrenzenden Schützenstraße mit einem Fahrzeug vor, so dass auch hier verdächtige Wahrnehmungen für die Polizei relevant sein könnten.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Kreispolizeibehörde Düren unter der Rufnummer 02421/949-0 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell