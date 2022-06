POL-DN: Rollerfahrer flüchtete

Düren (ots) - Ein Hotel in der Josef-Schregel-Straße geriet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Fokus von Einbrechern. Die Tür zur Rezeption aufgehebelt, ein Zigaretten- und ein Getränkeautomat aufgebrochen und Schränke und Schubladen im Bereich der Theke, der Küche und der Rezeption geöffnet und durchwühlt: Einbrecher trieben in einem Hotel in der Josef-Schregel-Straße in der Zeit zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr, und Donnerstag, 04:00 Uhr, ihr Unwesen. ...

