Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Hotel

Düren (ots)

Ein Hotel in der Josef-Schregel-Straße geriet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Fokus von Einbrechern.

Die Tür zur Rezeption aufgehebelt, ein Zigaretten- und ein Getränkeautomat aufgebrochen und Schränke und Schubladen im Bereich der Theke, der Küche und der Rezeption geöffnet und durchwühlt: Einbrecher trieben in einem Hotel in der Josef-Schregel-Straße in der Zeit zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr, und Donnerstag, 04:00 Uhr, ihr Unwesen. Gästezimmer wurden nicht betreten. Eine Mitarbeiterin stellte den Einbruch fest und alarmierte die Polizei. Während der Nacht sind sowohl der Haupt- als auch der Hintereingang des Hotels verschlossen. Da es keine Aufbruchsspuren an den Türen gibt, ist nicht auszuschließen, dass der oder die Täter zusammen mit einem der Gäste ins Hotel gelangten, die die Tür mit einem "Dongel" jederzeit öffnen können.

Was genau entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell