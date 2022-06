Polizei Düren

POL-DN: Wieder schwerer Unfall auf Kreuzung

Düren (ots)

Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen, als erneut zwei Fahrzeuge auf der Kreuzung Bundesstraße 56n, Kölner Landstraße kollidierten.

Kurz vor dem Unfall stand ein 25-Jähriger aus Düren mit seinem Pkw an der für ihn "rot" zeigenden Ampel auf der B56n in Fahrtrichtung Autobahn A4. Zeugenaussagen zu folge, fuhr der Dürener plötzlich trotz weiter für ihn "rot" zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Hier stieß er mit dem Pkw einer 47-Jährigen aus Nörvenich zusammen, die die Kölner Landstraße aus Richtung Merzenich stadteinwärts befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen des Düreners und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der 25-Jährige konnte sich mit Unterstützung von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien. Beide Fahrzugführer wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.

