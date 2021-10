Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg/Glane: Trunkenheit im Verkehr - Abgelenkter Radfahrer prallt gegen parkendes Auto

Bad Iburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, gegen 1.20 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Fahrrad die Mühlenstraße in Fahrtrichtung Glane. Durch die Ablenkung seines Mobiltelefons, welches der junge Mann während der Fahrt in seiner Hand hielt, übersah er einen am Straßenrand parkenden Mitsubishi und kollidierte mit diesem. An dem SUV ist ein dreistelliger Sachschaden entstanden. Der unverletzte Radfahrer hatte zudem einen Atemalkoholwert von über 1 Promille. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

