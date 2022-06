Polizei Düren

POL-DN: In Schlangenlinien unterwegs

Kreuzau (ots)

Ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer sorgte am späten Mittwochabend für einen Polizeieinsatz.

Der Mann aus Kreuzau war gegen 23:45 Uhr mit seinem Lkw auf der B56 in Fahrtrichtung Düren unterwegs. Dort fiel er einem 29 Jahre alten Mann aus Bergisch Gladbach auf, da der 54-Jährige mit seinem Lkw in Schlangenlinien fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Der 29-jährige Zeuge befand sich mit seinem Pkw direkt hinter dem Lkw und konnte beobachten, wie die entgegenkommenden Fahrzeuge Gefahrenbremsungen durchführen oder auf die Gegenfahrbahn ausweisen mussten, um eine Kollision mit dem Lkw zu verhindern. Der Zeuge informierte die Polizei und blieb hinter dem Lkw. Der 54-Jährige hatte gerade das Führerhaus verlassen, als die Beamten ihn an seiner Wohnanschrift antrafen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Der 54-Jährige wird sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses verantworten müssen.

